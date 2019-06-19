При "умном голосовании" юрист ФБК Любовь Соболь согласна поддержать сталинистов

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ведущая предвыборную кампанию с целью получить мандат депутата Московской городской думы, в интервью каналу Deutsche Welle рассказала о практическом применении метода "умного голосования", предложенного ее "патроном" Алексеем Навальным. Отвечая на не самые удобные вопросы, она признала, что объявленная тактика действительно способна отпугнуть и уже отпугивает последовательных либералов и демократов "до мозга костей", но ничего более действенного придумать в сегодняшних условиях не представляется возможным, поэтому ее команде придется смириться с этими издержками.

"Наша позиция, что "умное голосование" - это поддержка любого кандидата, который может победить "Единую Россию", и да, даже коммуниста с портретом Сталина, если, к примеру, в округе нет демократического кандидата", - уточнила корпоративную позицию кандидат.

Когда ее спросили, как следует действовать сторонникам Навального, если в каком-либо округе условный сталинист ненамного, но популярнее условного "яблочника", Соболь, немного растерявшись, несколько раз произнесла фразу "надо смотреть". Подумав некоторое время, она подтвердила и перефразировала сказанное выше с некоторыми оговорками.

"Естественно, гипотетически хочется поддержать депутата, который обладает демократическими взглядами, эмоциональный и моральный выбор на их стороне. Но при этом не везде есть кандидаты от партии "Яблоко", не везде есть кандидаты, которые представляют Фонд борьбы с коррупцией, поэтому надо смотреть рационально: да, где-то придется голосовать за коммунистов, скрепя сердце", - ответила молодой политик.

"Умное голосование", в идеальной конструкции Навального, распространяется на выборы всех уровней, которые пройдут во всероссийский единый день голосования 8 сентября. Команда Навального взяла на себя функции "проводника" и пообещала ближе к осени указать избирателям каждого региона и округа, за какого из кандидатов нужно отдать голос. Главное условие: кандидат не должен быть замечен в связях с "Единой Россией" и тем более состоять в ней.