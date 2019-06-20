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9:26

"Ракеты не чистил": Глава Крыма не понимает, почему попал в доклад о крушении MH17

фото ЗакС политика "Ракеты не чистил": Глава Крыма не понимает, почему попал в доклад о крушении MH17

Руководитель Крыма Сергей Аксенов, комментируя свое попадание в доклад Международной расследовательской группы, выясняющей обстоятельства крушения малазийского "Боинга" MH17 над Донбассом, известил, что претензии иностранных экспертов ему не ясны.

"Поддерживал и буду поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Ракеты не чистил, к запуску не готовил", - цитирует РИА "Новости" позицию Аксенова.

По данным международных следователей, глава Крыма и его помощник незадолго до крушения самолета могли разговаривать по телефону с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин), который якобы заявил о необходимости поставки в республику противотанковой артиллерии, танков и ПВО с уже подготовленными военными специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". В ответ ему пообещали, что помощь своевременно будет предоставлена. Группа расследователей считает Стрелкова одним из причастных к катастрофе.

Фамилии четырех подозреваемых в крушении "Боинга" человек Международная следственная группа назвала накануне, 19 июня. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), полковники Олег Пулатов ("Гюрза") и Игорь Стрелков (Гиркин), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). В состав комиссии входят специалисты из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Напомним, рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли. Согласно выводам, к которым ранее, проведя необходимые экспертизы, пришла Международная следственная группа, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Комплекс якобы принадлежит Министерству обороны РФ. 

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9:45    
А почему РУССКИЙ Аксёнов не мог помогать бедствующим РУССКИМ людям на Донбассе? Просто обязан, как и все РУССКИЕ(россияне) России! Эта борьба не только жителей ДНР и ЛНР, это вопрос СТРАТЕГИЧЕСКОГО выживания, утверждения РУССКОЙ НАЦИИ, РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ в окружении злейших врагов, прежде всего, западных и прозападных! Это не игрушки, но политически безвольный Путин всё мямлит, когда гибнут тысячи РУССКИХ людей...

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