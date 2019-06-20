В Подмосковье за фальсификацию дел задержан начальник отдела по борьбе с наркотиками

В подмосковном Раменском правоохранители задержали начальника местного отдела полиции по борьбе с оборотом наркотиков Дмитрия Панкратова, обвиняемого в фальсификации уголовных дел, уведомляет РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, Панкратов вместе с коллегами-подельниками для улучшения показателей раскрываемости заводил фиктивные уголовные дела в отношении не причастных к ним граждан. Договорившись, полицейские подбрасывали задержанным наркотики, а также применяли грубую физическую силу к людям, заставляя их оговаривать других.

Ранее по этому делу задержали еще пятерых правоохранителей, в том числе - двоих оперативников. Некоторые уже признались в содеянном, дав показания на своих начальников.