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9:56

В Подмосковье за фальсификацию дел задержан начальник отдела по борьбе с наркотиками

фото ЗакС политика В Подмосковье за фальсификацию дел задержан начальник отдела по борьбе с наркотиками

В подмосковном Раменском правоохранители задержали начальника местного отдела полиции по борьбе с оборотом наркотиков Дмитрия Панкратова, обвиняемого в фальсификации уголовных дел, уведомляет РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, Панкратов вместе с коллегами-подельниками для улучшения показателей раскрываемости заводил фиктивные уголовные дела в отношении не причастных к ним граждан. Договорившись, полицейские подбрасывали задержанным наркотики, а также применяли грубую физическую силу к людям, заставляя их оговаривать других.

Ранее по этому делу задержали еще пятерых правоохранителей, в том числе - двоих оперативников. Некоторые уже признались в содеянном, дав показания на своих начальников.

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