ГИК отменил заседание по рассмотрению жалоб на «тайное» назначение выборов

Петербургский Горизбирком отменил заседание, на котором планировалось обсудить ситуацию с «тайным» назначением выборов муниципальных депутатов. Заседание должно было пройти 20 июня, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из здания ГИКа.

Горизбирком решил отменить заседание 19 июня. При том, что анонс встречи членов ГИК с сайта комиссии не убрали, представителей всех желавших поучаствовать в мероприятии партий накануне предупредили лично.

Члены комиссии из политических партий составили обращение с требованием провести внеочередное заседание 21 июня. Под документом поставили подписи представители «Справедливой России», «Яблока», «Партии роста», ЛДПР и КПРФ. Им причину переноса заседания не пояснили.

Напомним, ранее активисты и оппозиционные депутаты сообщили, что 10 - 30 муниципальных образований назначили выборы мундепов, но не обнародовали соответствующее решение. Среди таких образований МО «Чкаловское», о котором ЗАКС.Ру писал ранее. Из-за «тайного» назначения выборов потенциальные кандидаты в мундепы теряют время на подачу документов - на это отводится 20 дней с момента вступления решения о выборах в силу.

София Саттарова