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10:30

"Хочу поладить с Россией": Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20

фото ЗакС политика "Хочу поладить с Россией": Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп с уверенностью заявил о том, что в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Осаке 27-28 июня, он точно свидится со своими коллегами - президентами России и КНР.

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпином в Японии", - передает слова Трампа агентство Reuters.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков известил, что ему не известно, встретится ли Путин со своим "визави", хотя в аппарате главы государства уже идет подготовка к двусторонней дискуссии президентов на полях саммита.

Путин позднее подтвердил, что ближайшая возможность встретится с Трампом действительно выпадет на G20.

В последний раз президенты встречались лично во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры двух стран говорили, в том числе, о военных вопросах – запасах ядерного оружия и войне в Сирии.

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