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11:03

В ГИК подал документы очередной желающий поучаствовать в выборах губернатора

фото ЗакС политика В ГИК подал документы очередной желающий поучаствовать в выборах губернатора

Рабочая комиссия петербугского Горизбиркома приняла документы у ещё одного гражданина, желающего сразиться за пост градоначальника Северной столицы в грядущем сентябре.

Им стал Степанов Алексей Геннадьевич, выдвинувшийся от партии "Национальный курс".

Таким образом, всего претендентов на губернаторское кресло стало 25 человек. Список доступен на сайте ГИКа. Всем кандидатам теперь необходимо пройти муниципальный фильтр.

Напомним, в качестве самовыдвиженцев на выборы идут врио губернатора Александр Беглов, временно неработающий (как указано в справке ГИК) предприниматель Владислав Бузаров, лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, главный редактор газеты "Трезвый Петроград", уличный художник Анатолий Обросков и представитель Пиратской партии Павел Рассудов и другие.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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