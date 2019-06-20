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11:47

В кабмине предложили заставить рестораны указывать в меню сначала российские вина

фото ЗакС политика В кабмине предложили заставить рестораны указывать в меню сначала российские вина

В правительстве предложили обязать кафе и рестораны выделять и указывать в приоритетном порядке в меню российские вина, пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о целесообразности установки таких требований. О результатах работы Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля.

Такие нововведения позволят побороть стереотипы среди россиян о том, что в России не производят качественное видно, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Ресторатор Аркадий Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что российское вино должно конкурировать с импортным прежде всего ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами.

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