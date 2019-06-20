На площади Ленина пройдет еще один митинг против свалки в Шиесе

Представители Российского социалистического движения собираются 25 июня выйти на площадь Ленина и провести там второй, согласованный Смольным, митинг против возведения в Архангельской области мусорного полигона.

"Борьба, которую сегодня ведут в Поморье - общая борьба. Мы требуем остановить стройку, прекратить репрессии в отношении протестующих, снять транспортную блокаду Шиеса", - отметили активисты.

Со сцены прозвучит также требование решить "мусорные" проблемы Петербурга. По мнению заявителей, необходимо ввести в городе полноформатную систему раздельного сбора мусора и рекультивировать опасный полигон "Красный Бор" в Ленобласти, а также отказаться от идеи возведения мусоросжигательный заводов.

Изначально акция была запланирована на 23 июня, однако врио губернатора Александр Беглов попросил не проводить в этот день никаких протестных мероприятия в связи с проведением в городе праздника выпускников "Алые паруса".

18 июня в знак солидарности с экоактивистами Шиеса их вышли поддержать на площадь Ленина несколько сотен петербуржцев. Акцию удалось согласовать с городским правительством.

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