Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян после нескольких лет спада

Реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение последних нескольких лет, заявил президент Владимир Путин в ходе «прямой линии».

В последние годы доходы снижались из-за «нескольких шоков сразу», и не только из-за санкций, пояснил Путин. Снижение он объяснил проблемами на рынке товаров, которые экспортирует Россия: нефти, газа, металлов, химических удобрений и других продуктов. «Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике», - сказал Путин.

Нужно различать понятия реальных и располагаемых доходов, пояснил Путин. Он указал, что на реальные доходы влияют и то, что многие россияне выплачивают кредиты, а банки дают их условно под залог 40% зарплаты – и это рискованно. Путин отметил, что попросит Центробанк проверить этот вопрос.