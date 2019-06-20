Напавший на журналиста "России 24" глава района в Хакасии стал фигурантом нового уголовного дела

Руководитель Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, извещает региональный Следком.

По версии следователей, с 2007 по 2010 год Зайцев оформил в руководимым им районе земельный участок, предназначенный для строительства мусорного полигона, на своего компаньона. Позднее территория была передана третьему лицу. Земля была переведена Зайцевым из сельхоз назначения в промышленное, после чего его подчиненные выкупили её за сумму, превышающую 5 млн рублей. В итоге ущерб от действий главы Ширинского района составил 6 млн рублей.

Ранее Зайцев попал в поле зрения СМИ ввиду своего экспрессивного поведения. Изначально СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за того, что он напал на телекорреспондента, пришедшего к нему на работу и ставшего расспрашивать о плохих жилищных условиях жителей Хакасии, материально пострадавших в результате пожаров 2015 года. Сразу после инцидента Зайцева исключили из "Единой России".