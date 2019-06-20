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13:45

На участке трубопровода "Дружба" в Польше обнаружили новое загрязнение российской нефти

фото ЗакС политика На участке трубопровода "Дружба" в Польше обнаружили новое загрязнение российской нефти

На белорусско-польском отрезке нефтепровода "Дружба", по которому доставляется углеводородное сырье из России, специалисты выявили новое загрязнение продукта хлорорганическими соединениями, поделились с РБК в "Транснефти".

"Превышение норм по хлорорганике в нефти было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который она поступает в Польшу. Точеная проба, отобранная в 15.00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион)", - поделились данными с газетой в "Транснефти".

В связи с обозначенным фактом начиная с 19 июня прокачка нефти по указанному отрезку трубопровода была приостановлена.

Аналогичная ситуация с "грязной" нефтью возникла в конце апреля. Тогда поток был полностью остановлен по причине попадания в сырье хлорорганики. После в отношении руководителей российского узла "Транснефти", ответственных за инцидент, были возбуждены уголовные дела.

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