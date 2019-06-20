Следком вновь предлагает ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки

Следственный комитет России и члены "Национальной медицинской палаты" коллегиально предлагают ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медпомощи. Законопроект опубликован на портале правовой информации.

Так, УК РФ следует дополнить ст. 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)" и ст. 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". В первом случае предлагается виновного наказывать лишением свободы на срок до 6 лет и дальнейшей невозможность в течение определенного времени занимать медицинские должности. Поводом для наказания служит смерть одного и более пациентов.

Во втором случае - при сокрытии врачебной ошибки - представители СК полагают резонным штрафовать до 300 тысяч рублей и лишать должности на срок до 4 лет.

Добавим, Следком уже выступал с инициативой, предполагающей введение уголовной ответственности за врачебные ошибки, в 2017 году.