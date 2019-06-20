Путин поручит генпрокурору проследить за применением закона об оскорблении власти

Создатель паблика MDK во «ВКонтакте» Роберто Панчвидзе в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным призвал проследить за доработкой закона об оскорблении власти.

Путин, отвечая на вопрос, подчеркнул, что речь идет не о чиновниках, а о символах государства – флаге, гербе и так далее. В пример он привел Германию, где за оскорбление госсимволов предусмотрена уголовная ответственность.

Путин согласился с тем, что никто не должен лишать людей права на высказывание, и признал за гражданами право критиковать власть любого уровня. Президент пообещал, что попросит Генпрокуратуру проследить за применением закона.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее по этой статье оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей – за нелестные отзывы о Путине. Также протоколы по этой статье составляли из-за комментариев в группе протестующих против строительства свалки в Архангельской области, в том числе из-за фраз о недовольстве наглостью органов.