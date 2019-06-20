Путин об ужесточении наказания за распространение "фейк ньюс": Посмотрим

Еще одному популярному видеоблогеру дали слово на "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Речь взял Дмитрий "Гоблин" Пучков, который поинтересовался у президента, можно ли ещё более ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.

"Проблема действительно существует и становится всё более острой... Речь идёт о целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Посмотрим на правоприменительную практику и решим, достаточно этого или нужно что-то сделать дополнительно", - уклончиво отметил глава государства.

Закон штрафах за "растиражирование" заведомо ложных новостей Государственная дума приняла 7 марта.