Путин поручил начать брать девушек на учебу в Нахимовское училище

Юная жительница города Иваново поинтересовалась у Владимира Путина во время "Прямой линии", когда в России в военные вузы начнут принимать на учебу девушек. В России, напомним, не так давно для женщин открыла свои двери первая летная школа.

"К сожалению, в Нахимовское училища девушек не принимают", - посетовала девочка.

Путин сообщил, что в морском училище Петербурга как раз открывается новая площадка, в основе которой - обучение девушек мореходным и военным наукам.

"Хотя могу ошибиться, но после того, как я об этом сказал, надеюсь, что министр Шойгу среагирует", - констатировал глава государства.