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16:18

"Прямая линия" с Владимиром Путиным завершена

фото ЗакС политика "Прямая линия" с Владимиром Путиным завершена

Завершилась «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, на этот раз она длилась 4 часа 7 минут. Ведущие упомянули, что длительность линии – 4 часа 17 минут, но не учли, что президент опоздал на начало программы на 10 минут.

За эти четыре часа Путин успел признать, что реальные доходы россиян падали в последние годы, рассказал о программе по переработке мусора в России, призвать стремиться к тому, чтобы рабочие зарабатывали на уровне чиновников. Также Путин выступил против смягчения ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков) после резонансного дела журналиста Ивана Голунова, пообещал поручить Генпрокуратуре следить за исполнением закона об оскорблении власти в интернете, уклончиво упомянул о перспективах закона о фейковых новостях, объяснил множество сюжетов на телевидении о вооружении фразой «хочешь мира - готовься к войне». На этот раз не было задано ни одного вопроса о Петербурге.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла в 17-й раз. Рекорд по длительности в 2019 году побить не удалось: самая длинная «прямая линия» состоялась в 2010 году, Путин отвечал на вопросы в течение 4 часов 25 минут.

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17:18    
Даже один-единственный кислый дедушка,
если ему дать волю и не положить вовремя предел его словесому поносу,
способен затрахать всю богадельню целиком и вынести мозг всему её персоналу.
И когда дедушка иссякает, измученные санитарки испытывают ощущение, близкое к катарсису:
остается только тихая радость от осознания, что теперь, после укола, дедушка успокоился и будет спать до завтрашнего утра.

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