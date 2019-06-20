Редактору "Урал. МБХ медиа" Верникову предъявили обвинение по делу о "нежелательной организации"

Редактору «Урал. МБХ медиа» Максиму Верникову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией), передает «МБХ медиа».

По словам Верникова, он находится под подпиской о невыезде. «Точнее, право на мой выезд определяет следователь в каждой конкретной ситуации», - пояснил журналист. Это он считает странным.

«После начала уголовного дела я дважды выезжал за пределы Свердловской области, оба раза информируя об этом следователя. Никаких претензий ко мне не было. Остается только гадать, с чего вдруг теперь они решили, что я могу куда-то сбежать», - пояснил Верников.

Редактор намерен обжаловать действия следствия в суде. Его дело остается в Следственном комитете, о передаче материалов в прокуратуру и суд речи не будет, по крайней мере, в ближайшие два-три месяца.

Ранее Верников был координатором «Открытой России» в Екатеринбурге, но вышел из организации в феврале, заявив, что больше не участвует в ее деятельности. Он решил продолжить политическую деятельность в качестве члена «Парнаса» и журналистскую работу. В отношении него было возбуждено три административных дела о деятельности нежелательной организации.

Это второй случай, связанный с делом по ст. 284.1 УК РФ. Впервые подобное дело было возбуждено в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Сейчас она находится под домашним арестом.