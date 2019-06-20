Евросоюз продлил действие "антикрымских" санкций

Европейский союз ещё на один год продлил действие санкции в отношении республики Крым. Решение ЕС опубликовано на сайте организации.

Как отмечается в решении европарламента, даже по прошествии 5 лет после "аннексии" полуострова ЕС остается тверд в своей позиции и не считает его присоединение к РФ легитимным.

Ограничения были введены Евросоюзом в 2014 году и с тех пор ежегодно продлеваются.

Продленные меры включают в себя следующие запреты:

- на импорт в ЕС продукции, произведенной в Крыму или Севастополе;

- на инвестиции в Крыму и Севастополе, что означает, что никакой европеец и никакая компания, базирующаяся в союзе, не может приобретать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские предприятия или оказывать сопутствующие услуги;

- на службы, связанные с туристической деятельностью, в Крыму или Севастополе; в особенности, предусматривается, что европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением чрезвычайных обстоятельств;

- на экспорт ряда товаров и технологий, предназначенных для предприятий Крыма или для использования в Крыму, в секторах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также связанных с разведкой, эксплуатацией и производством нефтяной, газовой и минеральной продукции; запрещается оказывать техническое содействие или брокерские услуги и услуги по строительству инженерных сооружений и инфраструктур в этих секторах.