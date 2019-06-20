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17:36

Евросоюз продлил действие "антикрымских" санкций

фото ЗакС политика Евросоюз продлил действие "антикрымских" санкций

Европейский союз ещё на один год продлил действие санкции в отношении республики Крым. Решение ЕС опубликовано на сайте организации.

Как отмечается в решении европарламента, даже по прошествии 5 лет после "аннексии" полуострова ЕС остается тверд в своей позиции и не считает его присоединение к РФ легитимным.

Ограничения были введены Евросоюзом в 2014 году и с тех пор ежегодно продлеваются.

Продленные меры включают в себя следующие запреты:
- на импорт в ЕС продукции, произведенной в Крыму или Севастополе;
- на инвестиции в Крыму и Севастополе, что означает, что никакой европеец и никакая компания, базирующаяся в союзе, не может приобретать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские предприятия или оказывать сопутствующие услуги;
- на службы, связанные с туристической деятельностью, в Крыму или Севастополе; в особенности, предусматривается, что европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением чрезвычайных обстоятельств;
- на экспорт ряда товаров и технологий, предназначенных для предприятий Крыма или для использования в Крыму, в секторах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также связанных с разведкой, эксплуатацией и производством нефтяной, газовой и минеральной продукции; запрещается оказывать техническое содействие или брокерские услуги и услуги по строительству инженерных сооружений и инфраструктур в этих секторах.

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18:14   Саша  
Только что отдыхал три недели в Ялте! Супер!!! Ялта постепенно превращается в курорт мирового уровня, сервис, инфраструктура улучшаются, хотя ещё работы непочатый край...Отдыхающих очень много, отели забиты, ресторанов, кафе полно, вечером на набережной не протолкнуться, цены разные, но доступные, к примеру, вблизи моря хороший обед в кафе 500 руб., пиво до 100 руб.за пол литра и тд. От санкций в какой-то степени страдают банкиры, бизнесмены, а отдыхающие их почти не замечают! Все на отдых в Крым!!! Поможем РОССИЙСКОМУ Крыму российским рублём в противостоянии с западными санкциями!

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