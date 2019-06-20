Путин о возможной причастности РФ к крушению MH17: Нет никаких доказательств

Сразу после "Прямой линии" с Владимиром Путиным представителям иностранных и российских СМИ дали возможность задать главе государства те вопросы, которые они считают актуальными. Немецкий журналист поинтересовался, что президент России думает о выводах, сделанных Международной следственной группой, опубликовавшей накануне отчет о предполагаемых "виновниках" крушения малазийского "Боинга" над Донбассом.

В докладе, напомним, были названы имена россиян, которые могут быть причастны к трагедии.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если эта ответственность на ней лежит. То, что представлено в качестве доказательств вины России, - нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Всё, что было представлено, - ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы её представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. Пока не будет правильного диалога, мы и не найдем правильных ответов на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми. Однако - кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Где доказательства, что это ополченцы стреляли?", - приводит "Дождь" высказывание Путина.

Фамилии четырех подозреваемых в крушении "Боинга" человек Международная следственная группа назвала накануне, 19 июня. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), полковники Олег Пулатов ("Гюрза") и Игорь Стрелков (Гиркин), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). В состав комиссии входят специалисты из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли. Согласно выводам, к которым ранее, проведя необходимые экспертизы, пришла Международная следственная группа, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Комплекс якобы принадлежит Министерству обороны РФ.