Суд вернул в полицию протокол на Навального за участие в марше 12 июня в Москве

Хорошевский суд Москвы вернул в полицию протокол в отношении Алексея Навального, составленный за участие в марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и сфабрикованных уголовных дел 12 июня, передает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова.

По словам Жданова, протокол вернули, чтобы «заготовить на будущее», без каких-либо оснований. «Они возвращают, чтобы в нужный момент арестовать Алексея», - убежден Жданов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что протокол вернули «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом».

Навальный оказался в числе более чем 500 человек, которых правоохранители жестко задержали на марше 12 июня в Москве. Дело в отношении Голунова о попытке сбыта наркотиков закрыли за день до этого, мэрия Москвы согласовывать шествие отказалась, но на акцию все равно вышли более 1200 человек. В Петербурге журналисты и сочувствующие в этот день раздавали газеты с расследованием Голунова.