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20:38

«Партия роста» решила не выдвигать Дмитриеву в губернаторы

фото ЗакС политика «Партия роста» решила не выдвигать Дмитриеву в губернаторы

«Партия роста» не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. Об этом ЗАКС.Ру сообщила глава партийной фракции в Законодательном собрании Оксана Дмитриева 20 июня.

По ее словам, на федеральном политическом совете «Партии роста» подробно обсудили вопрос о выдвижении членов партии в главы всех субъектов России, где будут проходить выборы в 2019 году. Совет пришел к выводу, что реальные сильные кандидаты не смогут пройти муниципальный фильтр. 

- Получить муниципальный фильтр можно только из рук власти. Понятно, что в этих условиях, это не только Петербург, это вообще по всей стране. Реальному сильному кандидату муниципальный фильтр не представляется возможности преодолеть. В такой ситуации партия посчитала бессмысленным выдвигать кандидата. При этом, партия не посчитала возможным выдвигать кандидата просто так, - рассказала Дмитриева.

В феврале 2019 года глава фракции «Партии роста» в ЗакСе заявляла о желании выдвигаться в губернаторы Петербурга. Тогда Дмитриева сказала, что партия готова поддержать только её кандидатуру.  

На прошлых губернаторских выборах в 2014 году Оксана Дмитриева выдвигалась от «Справедливой России». Однако она не смогла пройти муниципальный фильтр. 

Напомним, для выдвижения в губернаторы необходимо собрать в поддержку кандидатуры подписи 10% муниципальных депутатов. У «Партии роста» в Петербурге только 2 мундепа, основная часть муниципалов – члены «Единой России».

София Саттарова


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22:22    
Следующим должен быть Вишневский! Хотя от такого фантазера и позера трудно ожидать реальной самооценки...

21:53    
Старушка забег политический закончила. Списана. Не простили ей американское посольство.

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