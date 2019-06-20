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20:53

Выступление депутата ГД РФ с места спикера парламента Грузии привело к протестам в Тбилиси

фото ЗакС политика Выступление депутата ГД РФ с места спикера парламента Грузии привело к протестам в Тбилиси

В Тбилиси начались акции протеста после выступления в парламенте страны депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, передает «Новости-Грузия».

Недовольство граждан вызвало то, что Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидя на месте спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе. Депутаты грузинских оппозиционных партий блокировали трибуну, прервав выступление российского парламентария. Гаврилов позже заявил, что ему мешали «радикалы».

Члены российской делегации вернулись в гостиницу в центре Тбилиси – и у входа в здании начала акция протеста. В течение трех часов участники требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и покинул Грузию. На месте дежурят полицейские. Гаврилов и другие члены делегации покинули гостиницу, когда они выходили, их облили водой. Ожидается, что они улетят в Москву ближайшим рейсом. Протестующие тем временем направились к парламенту Грузии, чтобы присоединиться к акции с требованием отставки спикера парламента.

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21:29    
Вот вам и православное братство...Миф! Что на 100% подтвердила вражда на Украине и в Грузии...

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