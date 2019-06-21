Осужденный за пост о "сказочном" президенте новгородец подал жалобу в ЕСПЧ

Проживающий в Новгородской области россиянин Юрий Картыжев, который первым из граждан РФ получил штраф по статье об оскорблении власти за публикацию постов "ВКонтакте" "Путин - сказочный *******" (нецензурно), обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, поделился юрист "Агоры" Павел Чиков.

По мнению новгородца, российские власти ограничили его в праве на свободу самовыражения. Адвокаты Картыжева подчеркивают, что его действия не носили хулиганского характера, а представляли собой лишь отдельную точку зрения на вопросы, связанные с политикой России в целом и Владимира Путина - в частности. Глава государства должен быть терпим к критике, высказанной в его адрес, в том числе - выраженной в грубой форме.

Наказание Картыжеву было назначено 24 апреля. Высказывание, ставшее основанием для штрафа, гласило, что Путин являет собой "сказочного ..." (обсценно - недалёкого, неумного человека). После того, как стало известно о присвоенном новгородцу штрафе, интернет-юзеры поддержали его своеобразным флешмобом, после чего фраза стала крылатой.

Закон о неуважении к органам власти, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, Путин подписал в годовщину своего переизбрания, 18 марта. Максимальное наказание за подобную провинность в случае ее рецидива - 15 суток лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.