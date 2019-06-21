Беглов выразил сожаление в связи с кончиной владельца "Уралсиба"

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов соболезнует родным и близким скончавшегося накануне, 20 июня, главы ПАО "Банк Уралсиб" Владимира Когана: врио губернатора уверен, что он был успешным и талантливым управленцем и отзывчивым человеком.

"Ушёл из жизни известный государственный деятель и опытный финансист, человек, много сделавший для нашего города и нашей страны", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Владимир Коган ушел из жизни в возрасте 56 лет. В 2018 году вошел в топ-100 самых богатых бизнесменов РФ по версии Forbes. Коган - петербуржец, был совладельцем Промстройбанка, приобрел контрольный пакет акций "Уралсиба" в 2015 году. Был директором департамента капитальных вложений Минрегиона, отвечал за строительство дамбы в Финском заливе.

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