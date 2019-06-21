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11:01

Комитет по законодательству был автором четверти принятых за год законов Петербурга

фото ЗакС политика Комитет по законодательству был автором четверти принятых за год законов Петербурга

Порядка 23% подписанных главами Петербурга законов за текущий парламентский год были внесены комитетом по законодательству, сообщил 21 июня председатель комитета Денис Четырбок.

По словам депутата, всего за год комитет внес на рассмотрение парламента 44 законопроекта, 20 из них уже стали законами. Один разработанный КПЗ проект закона был направлен в Госдуму.

Председатель комитета призвал коллег превзойти эти показатели.

Отметим, что 21 июня состоялось последнее заседание комитета в парламентском году. 26 июня пройдет последнее пленарное заседание ЗакСа.

Сергей Еремеев


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