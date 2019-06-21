ФОМ: Россияне стали меньше интересоваться внешней политикой

Количество россиян, "охладевших" ко внешнеполитическому курсу страны, впервые с 2015 года превысило долю тех, кому следить за данным процессом все еще интересно - 50% против 49%, информируют социологи Фонда "Общественное мнение".

В 2016 году иностранное влияние России волновало 69% опрошенных, и тогда данный показатель достиг исторического "пика".

Треть россиян сообщили, что руководство страны уделяет слишком много внимания внешней политике, забывая о проблемах собственных граждан. В свою очередь 12% полагают, что международной повестке отводится не так и много времени, а 39% уверены, что об этом говорят столько, сколько нужно.

48% респондентов заявили о том, что Россия терпела лишь удачи в своей внешнеполитической деятельности. Среди успехов названы победы в Сирии, сотрудничество с Китаем, возврат Крыма. "Оголенным нервом" до сих пор считаются отношения с Украиной.