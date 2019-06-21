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11:55

Большое Суздальское озеро освободили от незаконной ограды

фото ЗакС политика Большое Суздальское озеро освободили от незаконной ограды

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов отреагировал на жалобу горожанки Виктории, оставившей на его личной странице "ВКонтакте" просьбу снести нелегальный забор, возведенный вокруг Большого Суздальского озера и преграждающий доступ к воде. Об успехах оповестил "Петербургский дневник".

Посетовала Виктория и на загрязнение озера. Через некоторое время с ней связались чиновники из администрации Выборгского района, сообщившие, что в ближайшее время забор будет снесен.

По словам девушки, она живет у Суздальских озер в течение 6 лет и всё это время Большое Суздальское озеро было недоступно для посещения. На просьбу девушки снести незаконную преграду чиновники традиционно реагировали отписками. Теперь доступ к воде открыт.


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12:53   Борис  
Ага, значит эта тема с обращениями в ВК работает!)  
Круто, что убрали ограду, ибо сколько себя помню, Суздальское всегда было общедоступно. Сколько там не тусили с друзьями, никаких заборов не было.

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