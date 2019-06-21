СК неожиданно отозвал законопроект о наказании за врачебные ошибки

Следственный комитет удалил с собственного сайта новость о введении уголовной ответственности для медиков, допустивших врачебные ошибки, которые повлекли за собой смерть пациента, передает "Коммерсант". Также был отозван соответствующий проект закона.

В документе говорилось о наказании врачей за ненадлежащее оказание медицинской помощи в зависимости от причиненного ущерба здоровью: либо тюремный срок до 6 лет, либо штраф до 200 тысяч рублей. За сокрытие подобного рода преступления предполагалось лишать свободы на срок до 3 лет или присуждать штраф в размере 300 тысяч рублей.

Представитель СК Леонид Рошаль в беседе с "Коммерсантом" уточнил, отчего законопроект был отозван.

"Это старая версия, разработанная около года назад и уже изученная медицинским сообществом. После этого в нее были внесены изменения в части лишения свободы - теперь оно не предусматривается", - поделился он.