Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:34

Единороссы взяли на себя ответственность за исполнение новых наказов Путина

фото ЗакС политика Единороссы взяли на себя ответственность за исполнение новых наказов Путина

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сделал выводы из прошедшей 20 июня "прямой линии" президента Владимира Путина и счел, что каждая проблема, которую Путин пообещал решить, должна главным образом стать предметом внимания и усилий его однопартийцев.

"Мы берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить", - сказал он, очевидно, апеллируя к одному из пассажей президента, говорившего о периоде 1990-х годах как о временах разрухи и засилья криминала.

Цель и интерес единороссов должны, по словам Турчака, состоять в том, чтобы "записочки", адресованные национальному лидеру, как минимум, "не затерялись".

"Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу", - афишировал сенатор.

В числе важных задач он также обозначил информирование широкой публики о национальных проектах, о которых многие ничего не знают и из-за этого имеют недостоверное представление о властной работе.

Традиционный, семнадцатый по счету разговор Путина с народом и прессой продлился четыре часа. В ходе встречи удалось узнать, что скандальную "наркотическую" 228 статью УК государство смягчать не собирается.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:27    
Слушать надо внимательно, а не между прочим, лёжа под (или на), и не отвлекаться от основного дела.

14:14    
Я не ослышалась: " ... куда нас ведёт эта банда патриотов из Единой России?"- Это ведь слова президента или он зачитывал чьё-то послание?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
15:02 Спикер грузинского парламента подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси

14:51 Муниципал: Глава МО Екатерингофский, непотребно оскорбив активиста, попал в полицию

14:21 Муниципал: На сайте МО «Петро-Славянка» указали неверный телефон ИКМО   1

14:21 Саакашвили призывает своих сторонников выходить на акции протеста в Грузии   2

13:59 Павловский: "Прямая линия" Путина превратилась в отправку сигналов бюрократам

13:55 Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге   1

13:45 Муниципал: Депутат МО «Автово» Шмаков будет выдвигаться в совет МО № 15

13:37 С 2012 года число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 9 раз

13:26 В Кремле начали составлять список поручений Путина по итогам "Прямой линии"

12:59 Навальный: Петербург - зона "электоральной аномалии"

12:55 Невольно ставший инициатором беспорядков в Грузии депутат Госдумы назвал их "попыткой госпереворота"

12:34 Единороссы взяли на себя ответственность за исполнение новых наказов Путина   2

12:32 Пикеты в поддержку сестер Хачатурян прошли в Петербурге

12:23 СК неожиданно отозвал законопроект о наказании за врачебные ошибки

11:58 Игнорирование Путиным темы Шиеса создало "аншлаг" в центре Архангельска

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.