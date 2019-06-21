Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:55

Невольно ставший инициатором беспорядков в Грузии депутат Госдумы назвал их "попыткой госпереворота"

фото ЗакС политика Невольно ставший инициатором беспорядков в Грузии депутат Госдумы назвал их "попыткой госпереворота"

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, занявший место спикера в парламенте Грузии во время Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и изъяснявшийся на русском языке - что вызвало позднее волну общественного негодования, заявил, что протест, по его мнению, координируется с Запада и муссируют его сторонники Михаила Саакашвили. Как пишет "Интерфакс", такого мнения придерживаются все члены МАП.

Во время брифинга в Госдуме Гаврилов отметил, что акция народного несогласия получила столь широкий резонанс "для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны".

Другой делегат, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа известил о том, что, как ему кажется, все беспорядки координируются "откуда-то с Запада".

"Те депутаты, которые вначале ворвались в парламент, постоянно говорили по-английски по телефону, постоянно они докладывали кому-то, что там происходило. Акции, которые произошли и происходят, это спланированные акции, направленные, в том числе, и против нашей страны", - сообщил он коллегам по Думе.

20 июня у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек.

Оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Протесты продолжатся и сегодня, 21 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
15:02 Спикер грузинского парламента подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси

14:51 Муниципал: Глава МО Екатерингофский, непотребно оскорбив активиста, попал в полицию

14:21 Муниципал: На сайте МО «Петро-Славянка» указали неверный телефон ИКМО   1

14:21 Саакашвили призывает своих сторонников выходить на акции протеста в Грузии   2

13:59 Павловский: "Прямая линия" Путина превратилась в отправку сигналов бюрократам

13:55 Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге   1

13:45 Муниципал: Депутат МО «Автово» Шмаков будет выдвигаться в совет МО № 15

13:37 С 2012 года число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 9 раз

13:26 В Кремле начали составлять список поручений Путина по итогам "Прямой линии"

12:59 Навальный: Петербург - зона "электоральной аномалии"

12:55 Невольно ставший инициатором беспорядков в Грузии депутат Госдумы назвал их "попыткой госпереворота"

12:34 Единороссы взяли на себя ответственность за исполнение новых наказов Путина   2

12:32 Пикеты в поддержку сестер Хачатурян прошли в Петербурге

12:23 СК неожиданно отозвал законопроект о наказании за врачебные ошибки

11:58 Игнорирование Путиным темы Шиеса создало "аншлаг" в центре Архангельска

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.