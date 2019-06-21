Невольно ставший инициатором беспорядков в Грузии депутат Госдумы назвал их "попыткой госпереворота"

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, занявший место спикера в парламенте Грузии во время Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и изъяснявшийся на русском языке - что вызвало позднее волну общественного негодования, заявил, что протест, по его мнению, координируется с Запада и муссируют его сторонники Михаила Саакашвили. Как пишет "Интерфакс", такого мнения придерживаются все члены МАП.

Во время брифинга в Госдуме Гаврилов отметил, что акция народного несогласия получила столь широкий резонанс "для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны".

Другой делегат, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа известил о том, что, как ему кажется, все беспорядки координируются "откуда-то с Запада".

"Те депутаты, которые вначале ворвались в парламент, постоянно говорили по-английски по телефону, постоянно они докладывали кому-то, что там происходило. Акции, которые произошли и происходят, это спланированные акции, направленные, в том числе, и против нашей страны", - сообщил он коллегам по Думе.

20 июня у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек.

Оппозиция требует отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Протесты продолжатся и сегодня, 21 июня.