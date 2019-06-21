Сотрудники ККИ продолжают пресекать нелегальную торговую деятельность в Петербурге

В комитете по контролю за имуществом Петербурга отчитались о проведенной за неделю работе по пресечению деятельности нелегальных торговых точек. О надзорных мероприятиях сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на севере города по результатам рейда были изъяты 18 торговых столов, 4 тележки-холодильника, 2 авто, осуществлявших продажу кофе, 19 автолавок и демонтирован 21 киоск - данные объекты функционировали, не имея необходимой документации.

Помимо прочего работники ККИ конфисковали более 2,5 тысяч единиц товара, в числе которого - трикотаж, сувениры, очки, аксессуары для мобильных телефонов и прочее.

Право изымать нелегальную продукцию у ККИ появилось совсем недавно - 5 мая 2019 года. Принявшие соответствующий закон депутаты городского ЗакСа надеются, что таким образом несанкционированная торговля будет пресечена.