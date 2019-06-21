Павловский: "Прямая линия" Путина превратилась в отправку сигналов бюрократам

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский, на рубеже веков входивший в команду Владимира Путина, определил метаморфозы, которые претерпела "прямая линия" с президентом за долгие годы годы ее существования. Главное, принципиальное изменение, на его взгляд, состоит в том, что уже сложно назвать прошедшее 20 июня мероприятие полноценным "разговором с народом", несмотря на то, что в первые годы неофициальное обозначение "прямой линии" звучало именно так. На двадцатом году пребывания в высшем эшелоне власти народ в лучшем случае, по его оценке, выступает как проводник и "передаточное звено": через него Путин со всей демонстративностью либо хвалит определенных чиновников, либо намекает на их неустойчивое положение.

"Люди, которые там появлялись, обозначали: смотри, тут осторожнее с этой темой. То есть это на самом деле не для массовой аудитории, а для, в широком смысле слова, бюрократии. Потому что у нас бюрократия, их семьи, те, кто работает на государство, – это гигантская масса", - отметил политолог в эфире радиостанции "Свобода".

Так произошло во-многом и из-за того, что в некотором смысле народ стал для его правителя "отрезанным ломтем". Виной тому - не лучшие рейтинговые показатели.

"Газеты "Правды" нет сегодня, это была газета. Раньше это было для населения, а сегодня для этого чертового населения, у которого 30–40% доверия, чего им сообщать? Толку не будет", - резюмировал Павловский.

Во время четырехчасового общения Путина с населением наиболее острые проблемы современности почти полностью были обойдены стороной.