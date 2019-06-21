Спикер грузинского парламента подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Уступивший свое кресло депутату Государственной думы Сергею Гаврилову спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку, передает ТАСС заявление генсека правящей партии страны "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и, по совместительству, мэра города Кахи Каладзе.

"Грузинская мечта" со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подотчетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", - сообщил с трибуны Каладзе.

Руководимая им партия поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера сразу после ухода Кобахидзе.

Напомним, накануне, 20 июня, у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские.

Оппозиция требовала отставки Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Грузины собираются продолжить протест и сегодня, 21 июня.