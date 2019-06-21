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Новости

15:30

Независимым социологам не хватает денег на исследование предвыборных ожиданий

фото ЗакС политика Независимым социологам не хватает денег на исследование предвыборных ожиданий

Группе петербургских социологов, весной заявивших о намерении провести профессиональное исследование политических настроений в обществе, "критически не хватает" на это собираемых посредством краудфандинга денег, рассказала участница проекта "Открытое мнение", социолог Мария Мацкевич "Эху Петербурга". Работа должна коснуться предвыборных ожиданий граждан и динамике рейтингов заявившихся кандидатов.

По ее словам, для столь крупного и значительного города, как Петербург, неприемлема ситуация, при которой вместо регулярных и полномасштабных исследований на эту тему дело ограничивается появлением очень кратких сводок на сайте администрации в разделе "статистика". Официально, сетует женщина, на различные опросы выделяются крупные бюджетные средства, однако результатов соответствующей работы петербуржцы практически лишены.

"Им звонят часто, а в результате люди не видят, что получил тот, кто звонил. Этого нет в открытом доступе", - заметила Мацкевич, назвав недоверие к опросам значимой коммуникативной проблемой.

Общение с респондентами в рамках "Открытого мнения"  стартует 24 июня. Помимо всего остального, петербуржцев спросят о наиболее предпочтительном для них способе и форме связи, которые практикуют социологи. Исследование будет освещаться в социальных сетях фактически в режиме настоящего времени.

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15:49    
Всё уже опрошено и результаты будут какие надо. Нефиг волноваться дюже умным активистам. Успокойтесь. Голосуй - не голосуй... По любому наша работа за ваши деньги будет результативнее, чем ваши бесплатные общественно-активные потуги.

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