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16:45

Беглов "упал" в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров

фото ЗакС политика Беглов "упал" в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов замкнул пятерку самых активных и цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, в рейтинге, составленном компанией "Медиалогия" по итогам мая. Таким образом, за месяц он потерял две позиции.

Тройку сильнейших на этот раз составили московский мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. На один пункт в таблице Беглова опережает также руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев.

В качестве самого события в блоге Беглова ему в заслугу ставится освещение того, как Петербург готовится к собственному 316-летию. "Медиалогия" также выделила его мысль о том, что всех до единого петербуржцев объединяет главным образом любовь к своему городу.

Деятельность Беглова на посту главного чиновника в мае петербуржцам также запомнилась жестоким разгоном мирного и согласованного первомайского шествия, однако в исследовании об этом ничего не говорится.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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