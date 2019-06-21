Защитники Муринского парка намерены передать Беглову 4000 подписей

Группа противников строительства в Муринском парке 1 июля намерена обратиться к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой сохранить зеленую зону в существующем виде, сообщила ЗАКС.Ру представительница инициативных граждан Марианна Бакан.

По ее словам, вместе с обращением будут поданы подписи противников строительства. Активисты надеются, что к 1 июля под их обращением подпишется 4000 человек.

Напомним, в Муринском парке планируется строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena. Местные жители требуют отменить планы возведения объекта. В поддержку граждан выступают депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Борис Вишневский.

Бакан отметила, что противники строительства уже неоднократно обращались за помощью к Беглову, однако сам врио губернатора конфликт никак не комментировал. В апреле защитники парка провели переговоры с вице-губернатором Эдуардом Батановым. По словам Бакан, в ходе встречи чиновник предположил, что она ненавидит спорт.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.