Пономарев призвал бороться с цензурой в отношении "митинговых" лозунгов

Глава общественного правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев поделился с читателями своего блога информацией о том, что чиновники из московской мэрией давят на организаторов разрешенной уличной акции либертарианцев 23 июня и пытаются влиять на выбор лозунгов и содержание плакатов. Автор поста, возмущенный этим обстоятельством, пожаловался в Генеральную прокуратуру через электронную приемную и призвал всех неравнодушных граждан поступить точно так же.

Пономарев указывает на то, что в федеральном законодательстве об обязанности демонстрантов согласовывать речевки или транспаранты не сказано ни единого слова.

"Попытки реального введения таких ограничений являются ничем иным, как актами цензуры, прямо запрещенной статьей 29 Конституции РФ. Мы, как представители правозащитного сообщества, будем фиксировать все случаи попыток осуществления цензуры и иного незаконного давления на участников и организаторов митинга 23 июня, как во время его проведения, так и до его начала и после его окончания", - заявил старейший отечественный правозащитник.

Либертарианской партии России митинг на проспекте Сахарова согласовали со второй попытки. Формальным поводом для уличного выступления стало уголовное дело против журналиста Ивана Голунова и сопутствующие ему обстоятельства, всколыхнувшие общественность в июне. В столице таких акций прошло уже две. На первой из них, несогласованной, в ряде случаев применив грубую силу, правоохранители задержали свыше 500 человек. Вторую акцию, прошедшую 16 июня, фактически инициировала сама мэрия. Участие в ней резко осудили многие оппозиционные деятели, например. Алексей Навальный.