Награждая Кадырова, Лукашенко назвал его "братом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на официальной встрече в Минске наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, в ходе церемонии обратившись к нему как к "настоящему мужику" и "брату", передает агентство "БЕЛТА". К Кадырову у белорусов, со слов Лукашенко, "отношение особое".

В заслугу чеченскому лидеру ставится спасение белорусских граждан из ливийского плена, в котором они оказались в результате революции 2011 года.

"Для нас они родные и близкие люди, как и моряки России, спасённые в Ливии. Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!", - написал кавказский руководитель в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, между Белоруссией и Чечней существует некое "культурное взаимодействие". В чем оно состоит, не уточняется.