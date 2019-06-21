Красноярская учительница, заподозрившая второклассников в кражах, сняла у них отпечатки пальцев

В школе №16 города Минусинска, расположенного в Красноярском крае, подрабатывающая частным сыском завуч самовольно решила взять у учеников второго класса отпечатки пальцев, поделилась с местным телеканалом "Тон" мать одного из школьников.

По её рассказу, что заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе Нина Пирогова вызвала детей к себе в кабинет, где осуществила "полицейскую" процедуру, объяснив её участившимися карманными кражами. Родителей женщина о своих действиях превентивно не уведомляла.

Директор школы Антон Титов сообщил, что завучу сделали дисциплинарное взыскание, добавив, что он не видит в действиях педагога ничего предосудительного, так как отпечатки были сняты "в целях воспитания".

У самой Пироговой взять комментарий у журналистов не получилось, поскольку она отбыла в отпуск. По сведениям телеканала, работу в школе она совмещает с частным сыском.

Родители детей, у которых учительница сняла отпечатки пальцев, обратились с заявлением в прокуратуру.