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18:49

РПЦ, возможно, перестанет освящать оружие массового поражения

фото ЗакС политика РПЦ, возможно, перестанет освящать оружие массового поражения

Русская православная церковь созвала специальную комиссию по церковному праву, на которой священнослужители обсудили практику освящения отечественного оружия, имеющего эффект массового поражения, сообщает "Русская служба BBC". Журналистам узнать подробности дискуссии у одного из ее участников, епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова).

Он рассказал о том, что вместе с коллегами разработал некий проект нормативного документа, устанавливающего правила освящения оружия. Согласно христианскому пониманию войны, пояснил Савва, между личным оружием и приспособлениями для массового уничтожения людей имеется принципиальная разница, которую они и зафиксировали в новейшей бумаге.

В христианской парадигме, отметил священник, помимо самого воина, "благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и не личное оружие".

Проект документа, уточнил Тутунов, не имеет официальной силы и является коллегиальным мнением собравшейся комиссии. Обсуждать его предметно в РПЦ начнут не раньше августа.

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