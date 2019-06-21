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19:54

СМИ: По делу о взятке ФСБ обыскивает здание одного из управлений МВД

фото ЗакС политика СМИ: По делу о взятке ФСБ обыскивает здание одного из управлений МВД

Сотрудники ФСБ 21 июня проводят обыск в кабинете оперуполномоченного Артема Букача, являющегося сыном полицейского генерала в отставке Александра Букача, и соседних с ним кабинетах, сообщает "Фонтанка". Операция проводится в здании полицейского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, где ищут следы предполагаемой взятки на 10 млн рублей.

Обыск осуществляется в рамках уголовного дела о взятке, по подозрению в передаче которой ранее в июне поместили под домашний арест капитана ОУФСБ Кировского района Кирилла Либена. Согласно версии чекистов, 10 млн Либену передал один из московских бизнесменов для неустановленного получателя.

По сведениям издания, Александр Букач, ушедший в отставку два года назад, имел более чем сомнительную репутацию в правоохранительном сообществе. Ходили даже не подтвердившиеся впоследствии слухи о его задержании.

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