В Петербурге появится музей янтаря

В Красногвардейском районе в ближайшем будущем может появиться первый в городе музей янтаря. Это входит в планы организации "Русские самоцветы", на слова генерального директора которой, Сергея Докучаева, ссылается ТАСС.

Реализовывать идею компания намерена при содействии Калининградского янтарного комбината, с которым 21 июня подписала меморандум о сотрудничестве. Петербуржцы взяли на себя "форму", а калининградцы - содержание будущего музея.

Ориентировочно, арт-пространство должно открыться возле станции метро "Ладожская", на площади Карла Фаберже.

"Петербург становится лидером на рынке туризма, огромное количество гостей города приезжают, и этот поток растет из года в год. Мы отмечаем интерес со стороны наших покупателей к продукции с использованием янтаря. Создание совместного янтарного музея в Петербурге позволит популяризировать солнечный камень", - отметил Докучаев.

К туристическому буму также апеллируют и представители комбината, сетующие на то, что в Калининграде о подобном можно только мечтать.