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21 июня, 20:55

Профессор Соловей рассказал подробности своего "политического" увольнения

фото ЗакС политика Профессор Соловей рассказал подробности своего "политического" увольнения

Профессор Валерий Соловей, который ушел из МГИМО по идеологическим причинам, в новейшем интервью "Эху Москвы" поделился некоторыми деталями произодшего. Несмотря на то, что в заявлении он написал об уходе по собственному желанию, дело обстояло несколько иначе.

"Меня попросили покинуть институт, мотивируя это политическими обстоятельствами, причем эти обстоятельства пришли в институт извне. Мне процитировали, что я занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность РФ. У меня были и есть формальные серьезные основания сопротивляться, но я не стал, потому что это истрепало бы мне нервы", - признался ученый.

Ему представляется, что конфликт только подтверждает те критические суждения о внутриполитической российской действительности, которые он регулярно высказывает в СМИ и блогах. Соловей подчеркивает, что не ругает власть, не обзывает ее и не издевается над ней, а также ни к чему никогда не призывает. Здравый холодный анализ, аналитическое описание действительности, констатирует бывший преподаватель, уже становится поводом для "опалы", что не есть нормально.

Если вы называете вещи своими именами и говорите правду, то вам за это в Российской Федерации приходится расплачиваться. Политическая и социальная ситуация деградируют. Я это описываю.

Валерий Соловей

Курсировавшие с начала месяца слухи об увольнении профессор подтвердил в своем Facebook 19 июня, выразив сожаление по поводу вынужденного расставания со студентами, о способностях которых он был весьма высокого мнения.

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