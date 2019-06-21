Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

Президент Владимир Путин подписал указ, вводящий временный запрет для российских авиакомпаний на полеты из России в Грузию с 8 июля, сообщает "Медуза".

Меры приняты "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", указано в документе.

Прекращение авиасообщения начнется с 8 июля. Президент также рекомендовал туроператорам прекратить продажу путевок в Грузию на время действия запрета. Правительство должно будет принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Напомним, накануне, 20 июня, у стен главного законодательного органа Грузии собрались тысячи человек, выражая неудовольствие тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку. Протесты продолжаются и 21 июня.