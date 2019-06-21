Сорвавшие «фильтр»

Петербургский Горизбирком 20 июня начал регистрацию кандидатов в губернаторы. Но нести подписи горожан и муниципальных депутатов пока никто не спешит. ЗАКС.Ру обзвонил большинство заявивших о намерении участвовать в выборах и узнал, как у них обстоят дела с преодолением «муниципального фильтра». Оказалось, что ГИК планируют посетить даже те, у кого дела идут не очень.

Под землей и в администрации

Главный фаворит гонки, врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписные листы в ГИК пока не отнес. Заявку на участие в выборах он, напомним, оформил стремительно. Она оказалась в руках членов избирательной комиссии еще до официального открытия офиса избиркома. С подписями муниципальных депутатов у члена «Единой России» Беглова проблем, конечно, нет. Более 90% петербургских мундепов избрались от единороссов. Многие из них уже помогли действующему главе города с прохождением «мунфильтра».

А вот сбор 76 тысяч подписей жителей горожан для Беглова, который на выборы решил пойти самовыдвиженцем, продолжается. Во всяком случае, в «подземке» продолжают агитировать за врио.

Петербургский штаб Навального тем временем выложил видозапись, на которой активисты застукали сотрудников Выборгской районной администрации за заполнением подписных листов в поддержку Беглова.

Временный губернатор уже прокомментировал видео. Свой ответ он почему-то предпочел дать через Telegram-канал «Mash на Мойке». Беглов заявил, что его штаб никакого отношения к случившемуся не имеет, а переписывание базы жителей района в подписные листы главы города может быть провокацией либо «какой-то глупостью».

В пресс-службе Смольного не смогли ответить на вопрос ЗАКС.Ру, когда действующий глава города планирует регистрироваться в Горизбиркоме.

Надежды депутатов

Судьбы соперников временного губернатора находятся в руках единороссов-муниципалов, которые могут поделиться голосами по собственной воле или рекомендации партии и Смольного. Каждому кандидату необходима поддержка как минимум 155 депутатов из 84 муниципалитетов города. Хотя руководство петербургской «Единой России» утверждало, что их представители вольны сами определять, за кого отдавать подпись, слухи о том, что большинство мундепов организованно и по указке подписались за нужных власти кандидатов пошли с первых чисел июня. Позже выдвинутый в губернаторы партией «Яблоко» депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил об этом прямо во время заседания городского парламента.

Сам Вишневский, тем не менее, не оставил надежду преодолеть муниципальный барьер. Уже несколько недель он ездит по местным администрациям и встречается с главами муниципалитетов, которых просит дать ему возможность принять участие в выборах. «Яблочник» поделился с ЗАКС.Ру, что пока дела продвигаются тяжело.

- Большая часть депутатов опускает глаза и честно признается, что с них все собрали в первый же день. В общем, многие из них этого даже не скрывают. Это означает, что мы имеем дело с политическим мошенничеством, - прокомментировал Вишневский.

Свои объезды депутат намерен продолжать до вторника, 25 июня.

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, идущий в губернаторы от партии КПРФ, признался, что не располагает цифрами собранных подписей муниципальных депутатов.

- Я этим не занимаюсь, у меня есть определенные люди, которые занимаются. Просто я в контакте с ними, - объяснил коммунист.

Посетить Горизбирком он намерен в период с 24 по 28 июня.

Лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов сообщил, что пока собрал чуть больше половины от необходимого количества подписей мундепов. Он отметил, что процесс идет тяжело.

Баллотирующийся от «Гражданской платформы» депутат ЗакСа Михаил Амосов смотрит на перспективы своего участия в выборах позитивно:

- Я думаю, что есть вероятность, что меня пропустят, и что это будет в конце срока. [Подписи муниципальных депутатов] собираем, пока не собрали. Больше половины собрали.

Другой парламентарий из ЗакСа, представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила, что подписи муниципалов в ее поддержку уже должны быть на руках:

- Сегодня какое число? 21-е? Значит все, подписи уже собраны.

Прийти на регистрацию в Горизбирком Тихонова планирует ориентировочно во вторник, 25 июня.

«Голову открутят»

На день раньше эсерки посетить комиссию намерен один из самых загадочных кандидатов в губернаторы безработный самовыдвиженец Владислав Бузаров. Другой беспартийный, бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов заявил, что с подписями горожан у него проблем не возникло. Он собрал их по коммерческим предприятиям, с которыми раньше имел дело. Но «муниципальный фильтр» шансов Михайлову не оставил.

- 30-го числа я пойду в Горизбирком. Вместо «фильтра» принесу книжку «Собака на сене». Вы же знаете, как «фильтр» собрали в городе? А подписи горожан я принесу как жест, - объяснил экс-омбудсмэн.

Некогда губернатор Камчатской области, а нынче идеолог партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев уверяет, что собрал порядка 30 подписей мундепов. При этом всего у партии 8 представителей в муниципальных советах, двое из которых признались, что подписались за другого кандидата. Машковцев считает, что результат мог быть и лучше, но поддерживать его боятся:

- Один из муниципалов мне прямо, откровенно сказал, «меня предупредили, что если за тебя подпишу, голову открутят». Думаю, не его одного предупредили, поэтому ситуация ясна. Но буду пытаться собрать подписи до последнего дня.

Бывший соратник, а теперь оппонент Машковцева Виктор Перов из Партии социальной защиты хоть и получил пока только треть от необходимого количества подписей муниципалов, бодрости духа не теряет. У Перова есть план действий.

- [25 июня] состоится конференция «Единой России». Многие действующие депутаты, которые надеются на выдвижение от «Единой России» будут кинуты своей родной партией. Сделаем всем им рассылку и попросим за меня поставить подписи, - планирует кандидат.

Андердоги

Связаться с главным врачом «Межрайонного врачебно-физкультурного диспансера №1» Владимиром Григорьевым ЗАКС.Ру не удалось. Но руководитель выдвинувшего его в губернаторы петербургского отделения партии «Гражданская сила» Антон Глазунов рассказал, что не хотел бы разглашать информацию о собранных подписях муниципалов и дате регистрации кандидата.

Лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко, также пожелавший возглавить город, согласился давать комментарии только в прямом эфире по видеосвязи.

Другой самовыдвиженец, акционист и идейный вдохновитель сообщества «Ельцин был скином» Анатолий Обросков рассказал, что подписи горожан собирает лично, стоя в одиночном пикете на Невском проспекте. Пока подписались 20 человек.

- Я обещал этим нескольким людям, что обязательно выполню гражданский долг и сдам их подписи. Они меня просили, чтобы до Горзибирком дошел их голос, что они за альтернативных кандидатов. А по муниципальным депутатам пока у меня нет ни одной подписи. Пока не делал попыток с ними связаться, но собираюсь, - добавил Обросков.

Представляющий партию «РОТ-Фронт» электросварщик Кировского завода Василий Соловьев о необходимости сдавать в Горизбирком подписи муниципальных депутатов узнал от корреспондента ЗАКС.Ру. Тем не менее, представители штаба Соловьева уже начали рассылать письма в муниципалитеты. Они просят депутатов и глав МО дать рабочему шанс принять участие в выборах.

Участник НОД Алексей Степанов рассказал ЗАКС.Ру, что выдвинувшая его в губернаторы партия «Национальный курс» тоже направит письма мундепам. Цель – не только получить подписи, но и узнать, кто из местных депутатов симпатизирует национально-освободительному движению.

-У нас нет задачи [принять участие в выборах] во что бы то ни стало. У нас хорошие отношения с партией «Единая Россия». Если бы мы хотели, мы бы через «Единую Россию» смогли собрать [подписи муниципальных депутатов]. Понимаю, что шансы равны нулю, но мы хотим сами заявить, не прибегая к помощи дружественной партии, - отметил Степанов.

Оперативно получить информацию от нескольких еще не зарегистрированных кандидатов ЗАКС.Ру не удалось. В частности, выдвинутый партией «Патриоты России» глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров, как оказалось, в отпуске до 3 июля. Об этом сообщили работники его муниципалитета. Жители поселка Петро-Славянка, в совете которого заседает другой кандидат-муниципал Владимир Козыро, рассказали, что не заметили, чтобы Козыро как-то проявлял себя в качестве участника губернаторской гонки. По словам жителей поселка, муниципал даже не приезжал на местные праздники и другие публичные мероприятия. Симпатии к «Демократической партии России», которая выдвинула Козыро на выборы, в Петро-Славянке тоже за ним не замечали.

Сергей Еремеев

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