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10:26

Песков назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

фото ЗакС политика Песков назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет снят только после нормализации обстановки в стране, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», - сказал Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку. Протесты продолжились и 21 июня. 

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11:15    
Не надо восстанавливать авиасообщение, как и другие связи с Грузией - этой американской подстилкой и мировой побирушкой! Сталина на грузинов нет с Лаврентием Палычем! Попробовали бы они при них что-то вякнуть против Кремля...

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