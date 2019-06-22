Саамский активист заявил о давлении прокуратуры из-за вип-охоты в местах выпаса оленей

Саамский активист Андрей Данилов обвинил сотрудников прокуратуры Мурманской области в давлении из-за ситуации с организацией вип-охоты в местах выпаса оленей, передает «Новая газета» со ссылкой на юриста Ольгу Подоплелову.

Данилова дважды вызывали в прокуратуру, чтобы по указанию Генпрокуратуры опросить об организации бизнесменом вип-охоты, но вместо этого на допросе активиста спрашивали в основном о работе его фонда саамского наследия и развития. По словам Подоплеловой, Данилова спрашивали о возможных связях фонда с совхозом «Оленевод», который выпасает оленей на месте для охоты, а также о его родственниках.

В прокуратуре усомнились в правомочности работы фонда в интересах саами. По словам юриста, сотрудники ведомства упрекнули в том, что саами считают диких оленей своими, и что их требования в отношении земли необоснованы. «Когда мы заявили, что при выделении охотучастка был нарушен принцип свободного, предварительного и осознанного согласия при принятии решения, затрагивающего интересы коренного малочисленного народа саами, нам задали вопрос: "Вы сами этот принцип придумали?"», - рассказала Подоплелова.

Фонд саамского наследия и развития заявил, что рассматривает происходящее как давление на Данилова и попытку в связи с его правозащитной деятельностью.

Саами протестуют против передачи пастбищ совхоза на реке Поной Белгородскому охотничьему клубу в долгосрочную аренду. Земли передали зимой 2019 года. Там расположены пути миграции северных оленей и место зимовки беременных самок лося. Саамские активисты также жаловались в администрацию президента, но помощи не получили. Также они обратились с жалобой в ООН.