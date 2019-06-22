Путин: У России нет планов передачи Южных Курил Японии

У России нет планов по передаче Южных Курил Японии, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Таких планов у нас нет», - приводит ответ Путина «Интерфакс».

Российское правительство намерено развивать эти территории в рамках больших программ развития Дальнего Востока, подчеркнул Путин. «Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», - сказал президент.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.