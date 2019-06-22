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12:19

Путин: У России нет планов передачи Южных Курил Японии

фото ЗакС политика Путин: У России нет планов передачи Южных Курил Японии

У России нет планов по передаче Южных Курил Японии, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Таких планов у нас нет», - приводит ответ Путина «Интерфакс».

Российское правительство намерено развивать эти территории в рамках больших программ развития Дальнего Востока, подчеркнул Путин. «Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», - сказал президент.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

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12:45    
Путин никогда не говорил, что собирается отдать Ю.Курилы японцам!!!!! За него это домысливали журналисты России и Японии и недобросовестные политики, особенно из прозападной "пятой колонны"! В подтверждение позиции Путина служит то, что на Ю. Курилах создана приличная войсковая группировка из всех видов ВС, построен хороший аэродром, порт, дороги, жильё, школы, детсады и тд. В стадии завершения находится строительство на Шикотане завода по переработке крабов за 2,8(!!!) млрд. руб., а на Итурупе рыб. завода за 1,8 млрд.руб. России надо ставить вопрос о передаче японцами нам острова Хоккайдо, тогда можно и поспорить о его принадлежности!

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