У администрации Выборгского района прошли пикеты против "фальсификаций" в пользу Беглова

«Объединенные демократы» провели пикеты у здания администрации Выборгского района, протестуя против фальсификации подписей в поддержку выдвижения врио губернатора Александра Беглова.

В пикетах участвовали Даниил Кен, Роман Михайлов и Наталья Баринова. Они выступили за честные конкуретные выборы, напомнили, что подделка подписей карается ст. 142.2 УК РФ, привлекли внимание к проблеме подставных очередей в ИКМО, из-за которых невозможно зарегистрироваться кандидатом на муниципальных выборах.

Сотрудники петербургского штаба Навального заявили, что подловили сотрудников районных администрации за оформлением подписных листов в поддержку Беглова. На видео женщины за длинным столом в актовом зале районной управы оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан. Сам Беглов утверждает, что не имеет к этому отношению, пообещал обратиться к правоохранителям и сказал, что это «либо какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость».

Фото: facebook.com/odspbru

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